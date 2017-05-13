Makyaj bağımlılığı belirtileri!

Makyaj yapmasam da olur diyen kadın sayısı olukça az.Bağımlılık yaratan makyajın işte o belirtileri...

Gecce Kadın - 13 Mayıs 2017 13:49
Makyaj bağımlılığı belirtileri!
Makyajın bağımlılık yaratamayacağını düşünüyorsanız, bu belirtileri okuduktan sonra kararınız değişebilir.

İşte o belirtiler;

1.Aynaya baktığınızda cildinizin renksiz ve soluk olduğunu düşünüp BB veya CC krem sürme gereğini içinde bulunmak.

2.Kazandığınız maaşın belli bir bölümünü her ay makyaja yatırma alışkanlığının bulunması.

3.Kişisel eşyalarınızın çoğunluğu makyaj ve parfümden oluşması.

4.Markete ev ihtiyacı için gittiğinizde kendinizi makyaj reyonunda bulmanız.

5.Makyajınızı 30 dakikanın altında bitirememek.

6.Yüzünüzde makyaj olmadan yeterince güzel ve çekici olmadığınızı düşünmek.

7.Gün içinde makyajın 4'den fazla tazelenmesi.

8.Makyajsız markete gidememek.

9.Tek bir makyaj ürünün onlarca aynı renge sahip farklı ton ihtiyacı.

10.Çantanızda ayna taşıyıp, saat başı kendinizi kontrol etmeniz.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

Hamdi Alkan tarz değiştirdi

GECCE KADIN HABERLERİ

  • Kilo verirken kasınızdan yemeyin!
  • Duymak istemedikleri cümleler!
  • Menopoz riskini azaltıyor!
  • Meme estetiğinde izsiz sonuçlar
  • Kalp krizine yol açan hastalıklar!
  • Parfümün dansı WEPUBLIC’te!
  • Yanan saçlar için tavsiyeler!
  • Onlar da anne olabilecek
  • Hamilelikte 9 öneri
  • İnce gösterecek saç modelleri!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
  • Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi
  • Tarkan'dan Atatürk paylaşımı!
Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı