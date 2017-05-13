Makyajın bağımlılık yaratamayacağını düşünüyorsanız, bu belirtileri okuduktan sonra kararınız değişebilir.
İşte o belirtiler;
1.Aynaya baktığınızda cildinizin renksiz ve soluk olduğunu düşünüp BB veya CC krem sürme gereğini içinde bulunmak.
2.Kazandığınız maaşın belli bir bölümünü her ay makyaja yatırma alışkanlığının bulunması.
3.Kişisel eşyalarınızın çoğunluğu makyaj ve parfümden oluşması.
4.Markete ev ihtiyacı için gittiğinizde kendinizi makyaj reyonunda bulmanız.
5.Makyajınızı 30 dakikanın altında bitirememek.
6.Yüzünüzde makyaj olmadan yeterince güzel ve çekici olmadığınızı düşünmek.
7.Gün içinde makyajın 4'den fazla tazelenmesi.
8.Makyajsız markete gidememek.
9.Tek bir makyaj ürünün onlarca aynı renge sahip farklı ton ihtiyacı.
10.Çantanızda ayna taşıyıp, saat başı kendinizi kontrol etmeniz.
Makyaj bağımlılığı belirtileri!
Makyaj yapmasam da olur diyen kadın sayısı olukça az.Bağımlılık yaratan makyajın işte o belirtileri...Gecce Kadın - 13 Mayıs 2017 13:49
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