Makyaj Temizleme Formulü

Evinizde doğal ürünlerle hazırlayabileceğiniz hem ekonomik hem de organik cilt temizleyici!

Güzellik - 01 Şubat 2017 17:05

Cilt temizleyici maskeler; her yaşa, her soya ve her cilt tipine göre farklılık gösterir. Temizliği ihmal edilmiş bir cilt özellikle bu şehir hayatının tozlu ve stresli ortamında, kısa sürede problemli bir cilt haline gelecektir.



Makyaj temizlemek için kozmetik ürünler kullanmak istemeyenler evde basit malzemelerle hazırlayacağı makyaj temizleyicilerle makyaj kalıntılarından kurtulabilirler.



Doğal güzellik sırrımızı hemen evinizde uygulayabilirsiniz...



* 1 çay kaşığı bal

* 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

* Yarım su bardağı süt

* 3 damla lavanta yağı

* 1 adet salatalık



Bir tane taze salatalığı ezip suyunu çıkardıktan sonra diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Hazır hale gelen karışımı pamuk yardımıyla yüzünüze sürüp makyajınızı temizleyebilirsiniz. Karışımın son kullanma tarihi, hazırlandıktan sonra bir haftadır. Sonrasında tekrar yenileyerek kullanabilirsiniz.

