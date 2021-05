'Manajerimi Ara'da La Casa De Papel telaşı

‘Menajerimi Ara’nın 37. bölümü Çağrı Çıtanak, Erdem Akakçe, Gülden Avşaroğlu, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı’yı ağırlıyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda, ‘La casa de papel’de oynamak üzere ‘İstanbul’ karakterine hayat verecek yeni bir oyuncu aranıyor. Bu haberi duyar duymaz kendi oyuncu portföylerinden role uygun ismi aramaya başlayan Kıraç (Barış Falay), Çınar (Fatih Artman) ve Dicle (Ahsen Eroğlu) kendilerini çetin bir mücadele içinde buluyor. Çağrı Çıtanak, Onur Büyüktopçu ve Ruhi Sarı, menajerleriyle bu uluslararası rol için zorlu bir hazırlık sürecine giriyor. Öte yandan Cüneyt’in (Tuncay Akça) rahatsızlanmasından Ceyda’yı (Özge Borak) sorumlu tutan Peride (Ayşenil Şamlıoğlu), Ceyda’ya karşı öfkesini kusuyor. Bunun üzerine Ceyda, Peride’yi işten kovuyor. Günlerdir Çınar’ın Arzu’ya (Zeynep Oymak) her konuda destek olması sonucu Arzu, Çınar’a karşı romantik bir hamlede bulunuyor. Romantik dakikaların bol olacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü, izleyenlere keyifli bir pazar akşamı yaşatacak.Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle Star TV’de ekranlara geliyor!