Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Manchester United ve Ajax UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Futbol - 12 Mayıs 2017 00:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı! İlk maçı 1-0 kazanan ManU finale yükseldi.



Evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lyon'a 3-1 yenilen Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi!



UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesinin ikinci ayağında turu geçme adına büyük bir mücadele gösteren Lyon'lu futbolcuların çabaları sonuçsuz kaldı. Ajax, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.



UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax'ın rakibi oldu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.