Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Manchester United ve Ajax UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Futbol - 12 Mayıs 2017 00:08
Manchester United ve Ajax finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı! İlk maçı 1-0 kazanan ManU finale yükseldi.

Evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Lyon'a 3-1 yenilen Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesinin ikinci ayağında turu geçme adına büyük bir mücadele gösteren Lyon'lu futbolcuların çabaları sonuçsuz kaldı. Ajax, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax'ın rakibi oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti
  • Eurovision yarışmalarının unutulmayanları
  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"

Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

FUTBOL HABERLERİ

  • Talısca'ya 1 maç men cezası verildi
  • Özbek'ten olay açıklamalar!
  • Real Madrid yenildi ama...
  • Galatasaray salonda çalıştı
  • Vagner Love: Gol krallığı...
  • Juventus finale adını yazdırdı!
  • Hollanda'da Dick Advocaat!
  • Sneijder: Galatasaray problem..
  • Beşiktaş'a son saniye şoku!
  • Evdeki hesap "Bakkal"a uymadı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay
  • Ayrılık iddiaları doğru mu?
  • Acun Ilıcalı'dan Okan Bayülgen'e 'Nusret' göndermesi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel