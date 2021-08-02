Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gecce maalesef küle döndü. Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yürek burktu.
'Mandıra Filozofu'nın çekildiği yer küle döndü
Farklı illerden gelen son dakika yangın haberleri, yürekleri dağlamaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu küle çevirdi. Ünlü oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.
02.08.2021 19:46 Magazin