'Mandıra Filozofu'nın çekildiği yer küle döndü

Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gecce maalesef küle döndü. Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yürek burktu.