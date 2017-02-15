Mango İlkbahar koleksiyonu!

Kadın-Moda - 15 Şubat 2017 19:12

Baharı renk, hafiflik ve hareket mottosuyla karşılayan Mango, Statement Sleeves, Frocking Pink ve Techno Safari koleksiyonlarıyla tüm kadınları feminenlik dalgası ile saracak.Bu koleksiyonda gömlekler, kazaklar ve elbiseler, dönemin formlarının yeni çağa uyarlanmasından ilham alan siluetlere ekleniyor.Fotoğraf çekimleri, markanın sayısız etkinlikte birlikte çalıştığı Mario Sorrenti’nin yönetiminde yapıldı.Techno Safari ise minimalist geçen kış sezonun ardından yazın enerjisini ön plana çıkarıyor. Yoğun sarılar ve parlak tonlar, korse kemerler ve cüretkar kesimlerle birlikte görünümü belirleyecek.Koleksiyonun içinde yer alan Statement Sleeves’te kollar abartılı kesim ve volümler ile yeniden tanımlanacak. Yazın renkli ruhunu ön plana çıkaran Frocking Pink ise mat tonlardan parlak fuşya rengine kadar, pembenin en yeni hallerini içeriyor.