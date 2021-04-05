"Maraşlı" dizisine Covid-19 engeli...

atv'de Pazartesi akşamları ekrana gelen "Maraşlı" dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, koronavirüse yakalanmıştı. Çekimlerin durması nedeniyle bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yapım şirketinden şu açıklama yapıldı:"Değerli izleyicimiz;Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid - 19 olması nedeniyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süre ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir.Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla "Maraşlı" yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak. "