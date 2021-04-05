"Maraşlı" dizisine Covid-19 engeli...

Burak Deniz'in Covid- 19'a yakalanması nedeniyle "Maraşlı" dizisinin çekimlerine ara verildi. Dizinin bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal edildi. Maraşlı bu akşam eski bölümlerin kolajlarından oluşan özel bölümüyle ekrana gelecek.

05.04.2021 14:24 Dizi Galeri

"Maraşlı" dizisine Covid-19 engeli... atv'de Pazartesi akşamları ekrana gelen "Maraşlı" dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, koronavirüse yakalanmıştı. Çekimlerin durması nedeniyle bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yapım şirketinden şu açıklama yapıldı:

"Değerli izleyicimiz;

Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid - 19 olması nedeniyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süre ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir.

Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla "Maraşlı" yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak. "

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