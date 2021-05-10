Maraşlı, Mahur'a ailesindeki haini açıklayacak mı?

Dizinin merakla beklenen bölümünde; Hilal’in kurşunuyla vurulan Necati, Mahur’a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyleyecek. Ağabeyi Necati’den duyduklarıyla Mahur, büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.Heyecan dolu bölümde Maraşlı istihbarattan istifa ederek Mahur’a herşeyi anlatmaya karar verecek. Maraşlı, Mahur’a ailesindeki hainin ağabeyi Necati olduğunu söyleyecek mi?, Maraşlı, istihbarata çalıştığını Mahur’a itiraf edebilecek mi? sır düğümleri bu akşam yayınlanacak yeni bölümde çözülecek.Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” bu akşam saat 20.30’da ATV’de ekrana gelecek.