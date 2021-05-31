Maraşlı ve Mahur kavuşuyor!

Dizinin yeni bölümünde; cezaevinden çıkan Maraşlı ve Mahur özlem gideriyor. Mahur, Maraşlı’yı avukatı Dilara’dan kıskanırken Maraşlı da Mahur’ a, Savcı Tolga ile yakınlığını soruyor. Heyecanla beklenen bölümde Maraşlı’nın büyük itirafı da merakla bekleniyor. Mehmet İnce olduğunu Mahur’dan gizleyen Maraşlı’yı uyaran Fuad oluyor. Maraşlı, gerçek kimliğini Mahuır’dan gizlememesini söyleyen Fuad’ın sözünü yerine getirecek mi?Sürükleyici bölümde Maraşlı, Fuad’ın yardımıyla Hurdacı’nın peşine düşecek. Kara para aklayan Hurdacı’ya ulaşarak Park Orman saldırısını çözmek isteyen Maraşlı, Fuad’la plan yaparak ona ulaşmaya çalışacak. 10 milyon dolar para aklayacağını haberini Hurdacı’ya ulaştıran Maraşlı planında başarılı olacak mı?Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” bu akşam 20.00’da ATV’de ekrana gelecek.