'Maraşlı'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Dizide bu akşam; Maraşlı’nın istihbarata çalıştığı için ailesine girdiğini öğrenen Mahur büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Maraşlı ise Mahur’a kendisini affettirmek için yaşadıklarını anlatmak için pes etmiyor. Yeni bölümde Necati öz babasının aslında Aziz olduğunu öğreniyor. Tüm hayatını Türel ailesine kötülük yapmakla geçiren Necati vicdan muhasebesine giriyor. Savaş’ın elinden Aziz ve İlhan’ı kurtarmak isteyen Necati’ye yardım eden kişi ise Maraşlı oluyor.Mahur’a kendisini af ettirmek ve ailesini kurtarmak için mücadele eden Maraşlı’yı ise bölüm finalinde izleyenleri ters köşeye yatıracak büyük bir sürpriz bekliyor.Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” bu akşam 20.30’da ATV’de ekrana gelecek.