"Maraşlı"da sular durulmuyor!

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Savaş’ın beklenen duruşma günü ekrana gelecek. Savaş, Mahur’un ifadesini geri çekmesi için en acımasız planını devreye sokacak. Savaş’ın, Mahur’u hayatıyla tehdit edeceği bölümde, duruşmada yaşananlar herkesi şoke edecek. Mahur, Savaş’ı parmaklıklar ardına yollamayı başarabilecek mi?Duruşma öncesi arkadaşının sergisine davetli olan Mahur’u, Maraşlı yalnız bırakmayacak. Maraşlı ve Mahur’un şıklıklarıyla büyük beğeni toplayacağı davet sahnesinde ikili, Savaş’la karşı karşıya gelecek. Savaş, sergide yapacağı hamle ile Maraşlı ve Mahur’un akıllarında farklı sorular canlandıracak. Maraşlı ve Mahur’u sergide bekleyen sürpriz nedir?, Mahur ailesiyle ilgili ne öğrenecek?Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur’un, Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği; kadrosunda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik’in rol aldığı “Maraşlı” her Pazartesi saat 20.00’de ATV’de…