'Maraşlı'nın iddialı ikilisi!

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur’un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün’ün üstlendiği Maraşlı; çarpıcı hikayesi, sıradışı tarzı, sürükleyici temposu ve görkemli kadrosuyla her hafta Pazartesi günü 20.00’de ATV ekranlarında izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak.Burak Deniz’in eski asker Maraşlı’yı, Alina Boz’un ise yurtdışında eğitim gördükten sonra ülkesine dönen başarılı fotoğraf sanatçısı Mahur’u canlandırdığı dizide ikili, uyumları ve başlarına gelen olaylar ile gündeme oturacak.Dizi; kızı Zeliş’in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan ‘Maraşlı’nın, bir gün istemeden bir savcının ölümüne tanık olan ve fotoğraflarını çeken ‘Mahur’la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, Maraşlı ve Mahur’un hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmelerini konu alıyor.