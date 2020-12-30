'Maraşlı'nın ilk bölümünden ilk önizleme sahnesi yayınladı!

Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan eski asker Maraşlı’nın, hiç tanımadığı fotoğraf sanatçısı Mahur’un tehlikeye giren hayatını kurtardığı gün beklenmedik bir şekilde değişen hayatlarını konu alan dizinin ilk ön izleme sahnesi çok merak uyandırdı!Yayınlanan ön izlemede; Maraşlı (Burak Deniz)ve can düşmanı Savaş’ın (Saygın Soysal) yüz yüze geldiği yüksek tansiyonlu sahnede, oyuncuların başarılı performansları da izleyiciden tam not aldı.Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur’un, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik yer aldığı dizi çok yakında ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.