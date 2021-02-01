"Maraşlı"nın planı ne?

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde; Maraşlı’nın, Mahur’a anlattığı tehlikeler birer birer kendini gösterecek. Mahur, ailesinden daha önce hiç duymadığı bir kişinin adını Savaş’tan duyacak. Babasının eski ortağı Ömer bey’den, Mahur’a bahsedecek olan Savaş, Mahur’un aklına şüphe tohumları ekecek. Eski ortağın kim olduğunu ve neden öldüğünü öğrenmek isteyen Mahur, yeni bölümde Maraşlı’ya herkesin hayatını değiştirecek bir teklifte bulunacak. Sırlarla dolu bu aileye, Savaş tehlikesine, evde hasta yatan kızına ve tüm yaşadıklarına rağmen Maraşlı’nın yanıtı ne olacak.Şirketin finansını dengelemekte zorlanan İlhan, Türel Holding için Ozan’dan yeni bir yatırımcı bulmasını isteyecek. Dizide Ozan’ın yatırımcı olması için teklif götüreceği kişi ekran başındaki izleyenleri adeta şoke edecek. Türel Holding’in yeni yatırımcı adayı acaba geçmişin saklanan sırlarında nasıl bir rol oynayacak?Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur’un, Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği; kadrosunda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik’in rol aldığı “Maraşlı” her Pazartesi saat 20.00’de ATV’de…