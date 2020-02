Margot Robbie'nin sözleri olay yarattı!

Margot Robbie gözyaşları içerisinde yardım istedi!

BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) Ödülleri geçtiğimiz akşam Londra'daki Royal Albert Hall’da gerçekeşen törenle sahiplerini buldu. Törene Margot Robbie'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili sözleri damga vurdu.Brad Pitt'in törene katılamaması sebebiyle ödülü Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rol arkadaşı yerine alan Margot Robbie, Kate Middleton ve Prens William'ın da katıldığı törende Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Margot Robbie, Brad Pitt adına yaptığı konuşmada, "Bu ödülü Harry olarak adlandıracağını söylüyor, çünkü ödülü ABD’ye götüreceği için çok heyecanlı. Bunlar onun sözleri, benim değil" dedi. Kate Middleton ve Prens William bu sözlere gülerek karşılık verdi.