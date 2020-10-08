Maria ile Mustafa dizisinde flaş değişiklik
Atv'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan, pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinin senaristi değişti.
08.10.2020 16:29 Dizi Galeri
Atv'nin büyük umutlarla yayına soktuğu, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in başrollerini başladığı dizisi Maria ile Mustafa'da flaş bir değişiklik yaşandı. Reytingleri iyi gitmeyen dizi de senarist değişti. Zalim İstanbul'un güçlü kalemleri Aysun Erdoğan ve Seda Çakır Avunduk atv'de yayınlanan Maria ile Mustafa'yı 7. Bölümden itibaren kaleme alacak.