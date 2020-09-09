Maria ile Mustafa sosyal medyada trendlere girdi!

Maria ile Mustafa’nın aşkını konu alan dizide, Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent, Ezgi Çelik, Haki Biçici ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.Maria ile Mustafa bu akşam saat 20:00’de atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.