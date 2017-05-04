Mariah Carey'in zor anları!

Dünya Magazin - 04 Mayıs 2017 16:50

Ünlü şarkıcı Mariah Carey önceki gecce arkadaş grubuyla bir partiye katıldı. 47 yaşındaki Mariah Carey parti sonrasında ayakta durmakta zorlandı ve görevlilerin yardımıyla aracına gidebildi. Gecceye Mariah Carey'ın eski kocası Nick Cannon'ın da katılması gözlerden kaçmadı.Siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Mariah Carey'ın orta yaş krizine girdiğini ileri sürdü.