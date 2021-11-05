Marka Yatırım Holding markaları arasına bir dünya markası daha ekledi!

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu dünya markası Kendall+Kylie Marka Yatırım Holding bünyesine aldığını açıkladı. Markanın Türkiye ve Ortadoğu hakları Marka Yatırım Holding'e ait dünya fenomeni kardeşler Kylie Jenner ve Kendall jenner'ın tekstil markaları en kısa zamanda Türkiye de satışa çıkacak markanın Türkiye yüzünün ise ünlü bir oyuncunun olduğu konuşulanlar arasında.