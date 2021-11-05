Marka Yatırım Holding markaları arasına bir dünya markası daha ekledi!

Marka Yatırım Holding markaları arasına Kendall+Kylie'de ekledi.

05.11.2021 15:28 Dünya Magazin

Marka Yatırım Holding markaları arasına bir dünya markası daha ekledi! Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu dünya markası Kendall+Kylie Marka Yatırım Holding bünyesine aldığını açıkladı. Markanın Türkiye ve Ortadoğu hakları Marka Yatırım Holding'e ait dünya fenomeni kardeşler Kylie Jenner ve Kendall jenner'ın tekstil markaları en kısa zamanda Türkiye de satışa çıkacak markanın Türkiye yüzünün ise ünlü bir oyuncunun olduğu konuşulanlar arasında.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: