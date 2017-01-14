Markalar Sokağı'nı adım adım keşfedin

İstinyePark'ın Markalar Sokağı'nda keyif dolu bir gün sizi bekliyor...

Alışveriş - 14 Ocak 2017 09:00
Markalar Sokağı'nı adım adım keşfedin
İstinyePark’ı her zaman temiz ve yeni tutmak amacıyla Markalar Sokağı’nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar süresince Markalar Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.

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Bağlantılar: istinyepark

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