Markalar Sokağı'nı adım adım keşfedin
İstinyePark'ın Markalar Sokağı'nda keyif dolu bir gün sizi bekliyor...Alışveriş - 14 Ocak 2017 09:00
İstinyePark’ı her zaman temiz ve yeni tutmak amacıyla Markalar Sokağı’nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar süresince Markalar Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.
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