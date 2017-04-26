Maskeli partiye ünlü akını!

Magazin - 26 Nisan 2017 14:02

Bir firma yeni ürününü tanıtmak amacıyla Karaköy'de bir mekanda maskeli parti verdi. Parti adeta ünlü isimlerin akınına uğradı. Burcu Biricik, Hande Erçel, Rüzgar Erkoçlar, Ayşe Tolga, Didem Soydan, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören gibi birçok isim partiye katıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken davetliler, gecenin konsepti olan maskeleri ile eğlenirken objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Geccenin ev sahipliğini ise Özge Ulusoy yaptı.