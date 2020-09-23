Massaka: "Ben canavar değilim!"

Emre Yücelen, Massaka'ya hem kendi hazırladığı hem de takipçilerinden gelen soruları yöneltti...Yaptığı müziğin ve karakterinin sertliği üzerine gelen bir soruya; "Rap sayfalarında takipçilerin yorumları arasında "Massaka şunu kesiyor, onu yiyor" deniyor ama bunlar abartı. Abartılmasından dolayı rahatsızlık duyuyorum" diyerek "Berlin Kreuzberg'de Türk düşmanları çeteler ile çıkan savaşlara tanık olarak büyüdüm. Bu içimize işliyor ister istemez. Biz hayvan ya da canavar değiliz. Bize samimiyetle gelene aynı samimiyetle geliyoruz" şeklinde cevap verdi.Kendisinin, Türk rapçiler arasında en kalın sese sahip olduğunu söyleyen Emre Yücelen'e, "Rap söylerken özellikle biraz daha ağır, biraz bastırarak, biraz daha vurgulayarak söylüyoruz. Prodüktörle, böyle yapmayın diyor ama biz özellikle sert söylüyoruz. Rap olmazsa rock yapacağız burası kesin" dedi.Eğitiminin olmadığını vurgulayan Massaka; sahnede 2 saat kaldıktan sonra 2 kilo verdiğini söyledi. Aktif spor hayatı olduğu için antremanlı olduğunu ve kolayca performanslarını 2 saatte tamamlayabildiğini vurguladı.Dünya çapında projeler yaptığı konusunda ise; "Snoop dog ve 6ix9ine ile featlerinin çıktığını" belirterek; "yeni projeler hazır ve başka projelerden sonra sırasıyla gelecek. Dünya çapında açılmak çok önemli. Rap müziğin çerçevesini büyütmek için sadece rapçilerle değil başka türlerdeki isimlerle de çalışmak gerekiyor. Yoksa sadece rap dinleyicileri rap severler arasında kalır. Başka türlerle, farklı türlerin sevenlerinin de rap müziğe bakışınında değişeceğini" vurguladı.Reynmen'in de katılacağı, ancak gelen tepkiler üzerine içerisinde olamadığı ortak proje "Fight Klüp 2" üzerine gelen soru üzerine Massaka: "Türkçe Rap dinleyicileri arasında Reynmen için tepki geldi. Kıskançlıktan dolayı üzerine çok gidildi. Reynmen başarılı, izlenmesi çok ve eli ayağı düzgün bir çocuk. Bilgisayar başında hiç bir şey yapmadan oturup; Reynmen gibi başarılı olmak için çabalayanlara laf atıyorlar. Başka işiniz yok mu sizin? Reynmeni de bayağı bir soğuttular bu projeden ve bizim zarar gördüğümüzü düşünüp çekildi. Reynmen adına çok üzüldük." dedi.Katliam 4 projesinin video kliplerindeki oyunculuk performansı beğenilen Massaka, bir film çekimi içinde olduğunu, çekimlerin Almanya, Türkiye ve Hindistan'da yapılacağının müjdesini verdi.