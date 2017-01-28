'Master Chef Sedef'in Diyeti' Kitabı

Sedef Kıvanç'ın diyet kitabı raflardaki yerini aldı.

Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 23:00

SEDEF KIVANÇ KİMDİR?

14 Aralık 1978 yılında İstanbul’da dünyayageldi. İlköğrenimini Adnan Ötügen İlköğretim

Okulu’nda tamamladı. 1994 yılında Eresin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Mutfak Bölümü’ne başladı. 1997 yılında meslek lisesine devam ederken profesyonel iş hayatına atıldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde okudu. Üniversite değişim programıyla yaklaşık iki yıl Amerika’da turizm işletmeciliği eğitimi aldı. Eğitimi sırasında uluslararası zincire sahip olan bir otelde Chef De Partie yani aşçı yardımcısı olarak çalıştı. Amerika eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Sedef Kıvanç, Türkiye’nin önde gelen 5 yıldızlı otellerin mutfağında aşçı ve aşçıbaşı olarak görev aldı.



2012 yılında Turizm Bakanlığı ve Aşçılar Derneği tarafından Japonya’da düzenlenen Türk Mutfağı Tanıtım Haftası’nda geleneksel Türk yemeklerini Japonlara tanıtan iki aşçıdan biridir. Uluslararası ve ulusal pek çok gastronomi yarışmalarında 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kıvanç, 2011 yılında Dünya Aşçılar Federasyonu’nun verdiği Master Chef unvanını kazanarak Türkiye’nin ilk kadın Master Chef’’i oldu.



Dünyada gastronomi alanında hatırı sayılır bir üne sahip olan Sedef Kıvanç, aynı zamanda dünyanın en iyi aşçı ve restoranlarına verilen Micheline yıldızını Türkiye’den almaya aday olan ilk aşçıdır. Halen Alman Firması’nda Gurme Akademi Yöneticisi olarak görev yapan Kıvanç, evli ve bir kız çocuk sahibidir.

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