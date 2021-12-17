MasterChef Pelin Zaman'dan 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?' sorusuna cevap!

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği önceki gün tek celsede bitti. Ünlü şefin 'MasterChef Türkiye' yarışmasından elenen Pelin Zaman'la aşk yaşadığı yönünde bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Bir takipçisi bu dedikoduyu "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" diyerek Pelin Zaman'a sordu. Yarışmacı bu soruya "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını verdi.Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar'la sevgilisi oldukları yönünde haberler MasterChef yarışmasından elendikten sonra magazin sayfalarında yer almıştı. İkilinin fotoğrafları da bu aşkın delili olarak gösterilmişti.