MasterChef Pelin Zaman'dan 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?' sorusuna cevap!

Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddiasına MasterChef Pelin Zaman'dan yanıt geldi: "Gökhan Akar'la aşk yaşıyorum."

17.12.2021 11:27 Magazin

MasterChef Pelin Zaman'dan 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?' sorusuna cevap! Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği önceki gün tek celsede bitti. Ünlü şefin 'MasterChef Türkiye' yarışmasından elenen Pelin Zaman'la aşk yaşadığı yönünde bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Bir takipçisi bu dedikoduyu "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" diyerek Pelin Zaman'a sordu. Yarışmacı bu soruya "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını verdi.


Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!



Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar'la sevgilisi oldukları yönünde haberler MasterChef yarışmasından elendikten sonra magazin sayfalarında yer almıştı. İkilinin fotoğrafları da bu aşkın delili olarak gösterilmişti.

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