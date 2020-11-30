Masterchef Uğur diskalifiye oldu: İşte açıklaması...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta Masterchef Türkiye'de yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in yıllar önce attığı tweetler nedeniyle programdan diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Deniz'in diskalifiye olduğunu öğrendiği anların görüntüleri dün akşam yayınlanan bölümle ekrana geldi.Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.Diskalifiye olduğunu öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Uğur Yılmaz Deniz şu ifadeleri kullandı:"Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim.Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim"