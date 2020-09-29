Masterchef'e damga vuran olay! "Bugün aldatıldığımı öğrendim!

Masterchef'te Mehmet Şef'in Duygu'ya soru sorması üzerine acı gerçek ortaya çıktı. Gözlerinin kırmızılığına dikkat çeken Mehmet Şef, Duygu'ya ne olduğunu sordu. MasterChef yarışmasının güçlü ismi Duygu ise yaşadıklarını anlattı.MasterChef yarşımacısı Duygu evliliğe giden ilişkisini bitirdiğini ve aldatıldığını açıkladı. Duygu aldatıldığını, "İhaneti itiraf etti, hata yaptım" dedi. "Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm" diyen Duygu eski eşiyle ilgili de Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı.Yarışmadan önce yaşadığı olayları da anlatan Duygu evliliğinde şiddet gördüğünü söyledi. Duygu evliliğinde yaşadığı sorunları, "Ailemin onayı olmayan bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yemeye başladım, uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşımla evlendi." cümleleriyle ifade etti.Öte yandan şefler Duygu'ya destek olduklarını dile getirdi.