TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin üçlü düello elemelerinde, Oktay Uğur kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karıştığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Yarışmacının terlemesinden şüphelenen jüri Mehmet Yalçınkaya ise, kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. Şef Yalçınkaya, yemeği tatmadı ve yarışmacıyı stüdyodan gönderdi.
İşte o anlar:
MasterChef'te ilginç anlar! Yemeği tadılmadan gönderildi!
Üçlü düello elemelerinin yapıldığı ikinci turda, şeflerin karşısına çıkan Oktay Uğur, büyük talihsizlik yaşadı. Yarışmacının alnında damlayan ter, yoğurduğu hamura karıştı. Bunu fark eden Mehmet Yalçınkaya ise kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. İ
26.07.2021 14:22 Magazin