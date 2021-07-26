MasterChef'te ilginç anlar! Yemeği tadılmadan gönderildi!

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin üçlü düello elemelerinde, Oktay Uğur kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karıştığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.Yarışmacının terlemesinden şüphelenen jüri Mehmet Yalçınkaya ise, kamera görüntülerini inceledikten sonra kararını verdi. Şef Yalçınkaya, yemeği tatmadı ve yarışmacıyı stüdyodan gönderdi.İşte o anlar: