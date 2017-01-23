"Masum" dizisinin galası yapıldı

İnternet dizisi Masum’un galası BluTV’nin 1. yaş gününde yapıldı. Önceki akşam gerçekleştirilen galaya, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan TV yöneticileri, dizi oyuncuları, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dizi - 23 Ocak 2017 17:37
"Masum" dizisinin galası yapıldı
BluTV kurucusu ve Ceo’su Aydın Doğan Yalçındağ “Masum umarım hem sektör hem de izleyicinin çok seveceği büyük bir yolculuğun başlangıcı olur” açıklamasında bulundu.

Aydın Doğan Yalçındağ ile birlikte konuşan Aydın Doğan, “Bu kutlama benim en mutlu günüm. Daha da büyük başarıları birlikte kutlayacağız, Doğan’a güvenim tam” dedi.

Masum’un hem proje tasarımı hem de senaristliğini üstlenen Berkun Oya’nın da yaptığı kısa konuşmadan sonra izlemeye geçildi. 60’ar dakikadan 2 bölüm seyrettirilen dizi sonrası sinema salonundan çıkan davetliler Masum’un başarılı bir proje olacağını dile getirdiler. 27 Ocak’ta BluTV kullanıcıları ile buluşacak Masum’un iki bölüm izlemesiyle son buldu.

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Kaynak:DHA
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