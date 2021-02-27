"Masumiyet" sosyal medyada gündem oldu!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle ekran başındaki izleyenleri etkisi altına alan “Masumiyet” sosyal medyada da gündem yarattı. Yayınlandığı 24 Şubat Çarşamba akşamı Twitter’da Trend Topic listesine ikinci sıradan giren diziye, izleyenler 20.234 beğeni tweeti attı.Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın övgü topladığı bölümde İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın da başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.İkinci bölümü merakla beklenen dizide; yaşanan felaketle Ela hastanede ölüm kalım savaşı verirken aileler karşı karşıya gelecek.Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” her Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta!