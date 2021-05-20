Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Masumiyet dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinde final kararı alındı. Son olarak günü değişen diziyi bu değişiklik de kurtaramadı.
Masumiyet dizisinin, 13. bölümün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı.
Masumiyet 13. Bölüm 2. Fragmanı (FİNAL):
Masumiyet'in final bölümünden ikinci tanıtım
FOX’un sevilen dizisi “Masumiyet”in final bölümünün 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Masumiyet”, final bölümüyle 24 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de FOX'ta.
20.05.2021 22:52 Dizi Galeri