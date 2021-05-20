Masumiyet'in final bölümünden ikinci tanıtım

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Masumiyet dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinde final kararı alındı. Son olarak günü değişen diziyi bu değişiklik de kurtaramadı.Masumiyet dizisinin, 13. bölümün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı.