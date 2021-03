Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın dikkatleri çekti!

Dizide, evlenmek üzere olduğu sevgilisi İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) düğün gününde tutuklanmasıyla yıkılan İrem’in, yayınlanan ikinci bölümde İlker’le hapishanede nikah masasına oturması, izleyenleri şoke etti. İlker’in kendisini aldattığı Ela’ya (İlayda Alişan) şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem’in, Ilgazların yalısına taşınmasıyla değişen hayatı yeni bölümde ekrana gelecek.İzleyenlerin İrem’de kendilerinden mutlaka bir şeyler bulacaklarını söyleyen Deniz Işın, İlker ve İrem’in ilişkisini şu şekilde anlattı; “Aslında birçok ilişkide olduğu gibi ufak yaralarını zamanında sarabilselermiş bence İlker ve İrem arkadaşlık bağları sağlam, güven duydukları ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olabilirlermiş. Bir de ilişkinin her zaman iki kişi arasında olması gerektiğini, dışardan herhangi bir ailevi ya da arkadaşsal müdahaleye, bir fikre mahal vermemek gerektiğini de hatırlatıyorlar bana biraz. Oldukça yıpranmışlar tabi, bu da karşılıklı olarak bir göreve dönüştürmüş ilişkiyi.”“Masumiyet”te İrem’in babasına hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz Işın: “Mehmet abiyle çalışmak benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü o anda Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri. Ve her zaman karşısındaki oyuncuya verdiği bir güven var, asla tepeden bakmaz bu işin birlikte güzel olacağını her zaman hissettirir. Sahnelerimiz çok olduğu için sürekli vakit geçiriyoruz ve hem bol kahkahalı hem de öğretici çok keyifli zamanlar oluyor bunlar benim için.” Dedi.Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de FOX’ta.