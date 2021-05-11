'Masumiyet'in yayın günü değişti!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.