Masumiyet’in yıldızı İlayda Alişan: Ela'ya günlük tuttum!

İlayda Alişan’ın, 19 yaşında üniversite öğrencisi Ela’ya hayat verdiği dizi; Ela’nın sevdiği adam İlker Ilgaz’ın evlendiğini öğrendiği gece değişen hayatını konu alıyor.Alişan, Elele dergisine verdiği röportajda rolüne nasıl hazırlandığını anlattı;” Okuma provaları, sahne provaları şöyle dursun, bu süre içerisinde Ela’ya bir günlük tuttum. Her proje öncesinde çalıştığım hocamla saatlerce Ela’yı konuştum ve onu anlamaya çalıştım. Ela ne hisseder, ne düşünür, neyi neden yapar. Hatta ona bir şarkı bile buldum.” dedi.Dizide Ela’nın yaşadığı travmatik durumdan dolayı rolünün etkisinden nasıl çıktığını ise güzel oyuncu şu şekilde açıkladı “Bir kadın olarak bir noktada içsellestirdim bu durumu. Ancak günün sonunda İlayda olarak Ela’yı anlamaya çalıştığım ve ona ben hayat verdiğim için gerçekle, karakter arasındaki farklılığı da kontrol edebiliyorum. O yüzden etkisinde kalmıyorum.” Dedi.Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” bu akşam saat 20:00’de sürprizlerle dolu yeni bölümüyle FOX’ta ekrana gelecek.