'Masumiyet'te kim tutuklanacak?

Ela’nın (İlayda Alişan) yaşadığı felaketin sorumlusu tutulan İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) tutuksuz yargılanmasının ardından yeni bölümde ortaya çıkacak yeni deliller izleyenleri adeta şoke edecek. Ela Yüksel davasının 4. duruşmasında mahkemeye sunulan deliller, İlker’in cezaevinde evlendiği eşi İrem’in (Deniz Işın) tutuklanmasına neden olacak. Bölümde ekrana gelecek flashback sahnelerinin yaşananlara ışık tutacağı bölüm izleyenleri çok şaşırtacak.Davanın seyrinin beklenmeyen bir şekilde değişmesiyle Harun (Mehmet Aslantuğ), Hale (Hülya Avşar) ve Bahar (Deniz Çakır) arasında kartlar yeniden dağıtılacak.Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.