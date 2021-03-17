Ela’nın (İlayda Alişan) yaşadığı felaketin sorumlusu tutulan İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) tutuksuz yargılanmasının ardından yeni bölümde ortaya çıkacak yeni deliller izleyenleri adeta şoke edecek. Ela Yüksel davasının 4. duruşmasında mahkemeye sunulan deliller, İlker’in cezaevinde evlendiği eşi İrem’in (Deniz Işın) tutuklanmasına neden olacak. Bölümde ekrana gelecek flashback sahnelerinin yaşananlara ışık tutacağı bölüm izleyenleri çok şaşırtacak.
Davanın seyrinin beklenmeyen bir şekilde değişmesiyle Harun (Mehmet Aslantuğ), Hale (Hülya Avşar) ve Bahar (Deniz Çakır) arasında kartlar yeniden dağıtılacak.
Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.
'Masumiyet'te kim tutuklanacak?
Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen “Masumiyet”in bu akşam yayınlanacak bölümünde davanın yeni şüphelisi olarak İrem Ilgaz gözaltına alınacak.
17.03.2021 18:15 Dizi Galeri