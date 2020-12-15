Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Salı akşamları TRT 1’de izleyici ile buluşan dizi bu yılın en popüler yapımları arasındaki yerini korurken senaryo genişlemeye, yeni karakterler de ortaya çıkmaya başladı.
NACİ'NİN EŞİNİ CANLANDIRACAK
Dizide Safiye’nin gençlik aşkı Naci’nin eşini Pervin Bağdat canlandıracak. Safiye’nin Naci’nin eşine tepkisinin nasıl olacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ağlatan Dans dizisinde canlandırdığı “Hülya” karakteri ile dikkat çeken Pelvin Bağdat’ın dizideki performansı şimdiden merak edilmeye başlandı. [Kaynak: aksam.com.tr]
Masumlar Apartmanı dizisine sürpriz oyuncu transferi!
TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ederken diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Ezgi Mola tarafından canlandırılan Safiye'nin gençlik aşkı Naci'nin eşi yeni bölümlerde ortaya çıkacak. Dizide Naci'nin eşi karakterine hayat verecek isim Pervin Bağdat olacak.
15.12.2020 20:14 Dizi Galeri