“Masumlar Apartmanı” dünya listesinde!

Büyük bir ilgi ve beğeniyle izlenilen “Masumlar Apartmanı” dizisi sosyal medyada hakkında ‘atıf/yorum’ yapılma açısından dünya çapında da bir etki yarattı. Bu anlamda hemen hemen bir ilki oluşturan dizinin üçüncü bölümünün yayını sırasında ve sonrasında dünya genelinden milyonlarca internet kullanıcısı dizi hakkında yorum ve atıfta bulundukları paylaşımlar yaptılar. Büyük ilgi uyandıran dizi, Trend-Topic (TT) sıralamasında 30 Eylül Çarşamba saat 10.00 itibariyle, Dünya’da ikinci sıraya yerleşti. Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir dizi böyle bir başarıyı yakalamış bulunuyor…TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı” bu hafta yayınlanan üçüncü bölümüyle de, Türkiye’de izlenme oranları ve sosyal medyada atıfta bulunulma açısından zirvedeki yerini koruyor… Sürükleyici konusu, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına adeta kilitleyen dizi, sosyal medyada trend-topic (TT) ve izlenme oranlarında (reyting) birinciliği elde ederek, zirveye yerleşmiş bulunuyor.Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümüyle sosyal medyada sürekli zirvede kaldı…TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”; çarpıcı hikayesiyle ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla, ülkemizde ve yurt dışında geniş bir coğrafyada televizyon izleyicilerinin önde gelen tercihi oldu …Her yeni bölüm, Yepyeni bir heyecan demekSenaryosu oldukça yetkin ve sürükleyici bir şekilde kaleme alınan “Masumlar Apartmanı” dizisi, başlangıçta gördüğü ilgiyle ekranlarda ayrı bir yer edindi. Bu bağlamda, yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenir olan, “Masumlar Apartmanı” her Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek…