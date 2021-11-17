'Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ın beklenmedik dönüşü

Dizinin yayınlandığı ilk bölümünden bu yana Han’ın geçmişinden belirsiz anıları olarak görülen, Han’ın takıntı haline getirdiği, İstanbul’a dönen eski nişanlısı Ceylan, Han’ı allak bullak ediyor. Ceylan karakterine sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz hayat veriyor.Han ile New York’ta okudukları sırada tanışan ve gelgitleri ile doludizgin bir ilişkiye başlayan Ceylan, Han’a göre daha dışa dönük, heyecanlı, özgüvenli ve sosyaldir. Yüksek enerjisi ile Han’a alışkın olmadığı kadar eğlenceli ve rahat bir hayat yaşatan Ceylan, bir süre sonra işine odaklanır ve kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başlar. Ceylan’ın ilgisini kaybettiğinden endişelenen Han, onu işinden kıskanmaya başlar ve geçmiş travmalarının da etkisiyle paranoyaları tetiklenir. İlişkilerine yansıyan bu paranoyalarının üzerine Han’ın ailesinin yanına dönmesi gerekince işler içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Ceylan’ın onunla birlikte İstanbul’da, ailesinin evinde yaşamasını ve kariyerini bırakmasını isteyen Han, Ceylan’dan beklediği ve istediği cevabı alamaz. Onu bir mektupla terk eden Ceylan, Han için öfkeli ve nefret dolu bir geçmiş unsuruna dönüşür.Başta Han olmak üzere tüm ailenin yara izlerini taşıdığı bu tutkulu aşkın detayları 23 Kasım Salı gününden itibaren TRT 1 ekranlarında.