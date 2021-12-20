Masumlar Apartmanı'nda Gülben’in sınavı bitmiyor…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak:Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar.Gülben’in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci’den destek ister. Naci ise Safiye’ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır. Gülben, ne yeni evine ne Esat’a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir. Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat’sa bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 21 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…