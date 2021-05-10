'Masumlar Apartmanı'nda işler karışacak!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak.Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 11 Mayıs Salı (yarın) akşam saat 20.30’da TRT’1 de…