Masumlar Apartmanı'nda kardeşlerden güçlü adımlar

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak:Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan’ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris’in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.Gülben, Esat’ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.Masumlar Apartmanı”nın yeni bölümü 7 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…