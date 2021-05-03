Masumlar Apartmanı'nda kriz!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak.Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh’un evine giderler. İnci’nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han’ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han’ın emrivakisi, Safiye’yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han’ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 4 Mayıs Salı (yarın) akşam saat 20.30’da TRT’1 de…