Masumlar Apartmanı'nda Safiye’nin vedasıyla açılan yeni sayfalar

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenilen “Masumlar Apartmanı” 12 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

11.04.2022 18:59 Dizi Galeri

Masumlar Apartmanı'nda Safiye’nin vedasıyla açılan yeni sayfalar
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler yaşanacak?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han’ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh’un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege’yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Fragmanı

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