Masumlar Apartmanı’nda şaşırtan değişim!

İlk bölümde bir iş insanını canlandıran Han, dün akşam yayınlanan ikinci bölümde ise gizli yönüyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Han, geceleri kağıt toplayıcılığı yaptığı sahnelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan güçlü kadrosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı her Salı TRT 1 ekranlarında!