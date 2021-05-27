'Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan veda!

Oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya bulunan 'Masumlar Apartmanı', flaş bir haberle gündeme geldi.İzleyicisini her hafta ekran başına kilitleyen, sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan 'Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. 'Han'ın (Birkan Sokullu) eşi 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın, bir süredir sevilen yapımdan ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.tv100'ün haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah'ın, sezon finali öncesi 'Masumlar Apartmanı' dizisine veda edeceği öğrenildi.