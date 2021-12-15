Gülben ve Esat’ın düğünü ses getirdi…
İkinci sezonuyla da olağanüstü ses getiren Masumlar Apartmanı’nın da Gülben ve Esat’ın düğünü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Heyecanla izlenen yeni bölümde Gülben ve Esat’ın düğününde Gülben’in sürpriziyle beraber Esat’ın nikah şahidi olarak Selami Şahin’in getirmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Selami Şahin düğünde en sevilen şarkılarında biri olan “Gitme Sana Muhtacım”ı seslendirdi.
Yapımcılığını Onur Güvenatam yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Gerçek hayatların, yürek burkan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” her Salı saat 20.00’de TRT 1’de.
Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'nda:
“Masumlar Apartmanı”nda Selami Şahin sürprizi!
TRT 1’de yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen başarılı dizisi Masumlar Apartmanı’na Selami Şahin konuk oldu.
15.12.2021 18:01 Dizi Galeri