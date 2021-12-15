“Masumlar Apartmanı”nda Selami Şahin sürprizi!

İkinci sezonuyla da olağanüstü ses getiren Masumlar Apartmanı’nın da Gülben ve Esat’ın düğünü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.Heyecanla izlenen yeni bölümde Gülben ve Esat’ın düğününde Gülben’in sürpriziyle beraber Esat’ın nikah şahidi olarak Selami Şahin’in getirmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Selami Şahin düğünde en sevilen şarkılarında biri olan “Gitme Sana Muhtacım”ı seslendirdi.Yapımcılığını Onur Güvenatam yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Gerçek hayatların, yürek burkan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” her Salı saat 20.00’de TRT 1’de.