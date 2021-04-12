'Masumlar Apartmanı'ndan Han'ı sırrı ne?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak:Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir. Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar. Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 13 Nisan Salı (yarın) akşam saat 20.00’de TRT’1 de…