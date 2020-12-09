Zirvedeki apartman
Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem Youtube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi. AB’de 15.68, ABC 1’de 14.98, TOTAL de ise 11.45 reyting alan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle takip ediliyor.
Bu hafta neler oldu?
Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.
Şimdiye kadar yayınlanan on üç bölümü de büyük beğeni uyandıran “Masumlar Apartmanı” dizisinin yeni bölümü 15 Aralık Salı akşamı saat 20:00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.
'Masumlar Apartmanı'nın büyük başarısı!
TRT’ in Salı günlerine damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı son yayınlanan 13. Bölümüyle de zirveyi elden bırakmadı. Heyecanı her hafta aratarak devam eden Masumlar Apartmanı sosyal medya da en çok konuşulan dizi oldu.
09.12.2020 17:37 Dizi Galeri