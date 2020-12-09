'Masumlar Apartmanı'nın büyük başarısı!

Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem Youtube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi. AB’de 15.68, ABC 1’de 14.98, TOTAL de ise 11.45 reyting alan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle takip ediliyor.Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.Şimdiye kadar yayınlanan on üç bölümü de büyük beğeni uyandıran “Masumlar Apartmanı” dizisinin yeni bölümü 15 Aralık Salı akşamı saat 20:00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.