Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan ayrılık açıklaması

‘Masumlar Aparmanı’nın yıldızı Merve Dizdar 2018’de evlendiği Gürhan Altundaşar ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Dizdar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."