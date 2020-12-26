Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer doğum gününü böyle kutladı!

TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı sevilen dizi Masumlar Apartmanı'ndan canlandırdığı Neriman karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Gizem Katmer önceki gün doğum gününü kutladı.Oyuncu Instagram'dan yaptığı doğum günü paylaşımlarında güzelliği ile herkesi büyülerken dizideki görüntüsünden çok farklı olduğunu da gösterdi.