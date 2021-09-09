Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Sıra dışı afiş tasarımlarıyla da dikkat çeken dizinin yayınlanan yeni sezon afişi de yine büyük beğeni topladı.
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.
Masumlar Apartmanı 2. Sezon Tanıtımı
“Masumlar Apartmanı”nın yeni sezon afişi yayımlandı
Geçtiğimiz sezon izlenme rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan “Masumlar Apartmanı”nın merakla beklenen yeni sezon afişi yayımlandı. Dizi, 14 Eylül Salı günü yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında başlıyor.
09.09.2021 16:43 Dizi Galeri