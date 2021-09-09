“Masumlar Apartmanı”nın yeni sezon afişi yayımlandı

Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı, yeni sezonda da izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.Sıra dışı afiş tasarımlarıyla da dikkat çeken dizinin yayınlanan yeni sezon afişi de yine büyük beğeni topladı.Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.